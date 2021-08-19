أوركسترا الأوبرا الاحتفالي يعزف موسيقى أعمال يوسف شاهين على المسرح الكبير

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لاوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو هشام جبر وذلك في الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية التي تم توظيفها في اعمال المخرج العالمى الراحل يوسف شاهين برؤية جديدة لقائد الحفل الذي اعاد صياغتها ويصاحبها مادة فيلمية من إخراج أمير رمسيس منها المهاجر، المصير، عودة الإبن الضال، اليوم السادس وغيرها.

الجدير بالذكر أن يوسف شاهين احد اهم مخرجى السينما المصرية والعالمية، ولد بالإسكندرية في أسرة متوسطة لاب محام وأم من أصل يوناني، بدأ دراسته في كلية (سان مارك) الفرنسية ومنها إلى (كلية فيكتوريا) الإنجليزية في مرحلته الثانوية، سافر إلى الولايات المتحدة عام 1946 حيث درس الفنون التمثيلية بكلية (مسرح باسادينا) بكاليفورنيا. وبعد عودته قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور (ألفايس أورفانيلّي) في البدء بالعمل في السينما، قدم اول اعماله (بابا أمين) عام 1950 وتلاه بفيلم (ابن النيل) الذي دُعي فيه لمهرجان (كان) السينمائي للمرة الأولى. بعدها توالت اعماله التي شكلت جزء هام من تاريخ السينما منهاً (المهاجر)، المصير، إسكندريه ليه وغيرها، توفى عام 2008 بعد صراع مع المرض.