بأغنية «لو هتسيب» .. شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول انفصالها عن العوضي

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أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل من جديد، بشأن انفصال الأخيرة عن الفنان أحمد العوضي، رغم نفي زوجها بتعليقه على أحد حسابات الإعلاميين، الذي روج لانفاصاله عن «ياسمين».

ونشر «وائل» صورة تجمعه بها عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مرفقة بأغنية «لو هتسيب»، للمطرب محمد حماقي، والتي تتحدث عن الفراق.

على جانب آخر، أثار شقيق ياسمين عبدالعزيز الجدل وحيرة متابعيها بالرد على أحد حسابات الإعلاميين، الذي روج لانفصال أحمد العوضي عن «ياسمين»، وعلق قائلاً: «راعي تعب ونفسية ياسمين من فضلك».

كما نشر الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين «بورتريه» لها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجهًا رسالة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بدت خلاله حزينة وكتب فيها «وهترجع أقوى من الأول».