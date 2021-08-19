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مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل استضافة لبطولة العالم للدراجات بحضور وزير الشباب

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مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للدراجات بحضور وزير الشباب مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل استضافة لبطولة العالم للدراجات بحضور وزير الشباب

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تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء يوم السبت المقبل بفندق سونستا بمدينة نصر، للإعلان عن تفاصيل استضافة للبطولة المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة التي تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كما سيتم الإعلان كذلك خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الدول المشاركين في البطولة والذين يتخطى عددهم 30 دولة.

المصرى اليوم

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