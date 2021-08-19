بالصور.. راندا عبدالسلام تنشر أحدث صورها على إنستجرام

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نشرت الفنانة راندا عبدالسلام مجموعة صور جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام أثارت جدلاً وردود فعل قوية من جمهورها، وظهرت خلالها بلوك مختلف ومميز، وفي سياق آخر تواصل راندا حالياً قراءة العديد من السيناريوهات استعدادا للعودة للتمثيل بقوة خلال الفترة المقبلة.
وكان آخر أعمال «راندا» بطولة مسلسل «فارس بلا جواز»، إلى جانب مصطفى قمر والفنان طارق الإبياري، والفنان طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، وعدد كبير ضيوف الشرف من بينهم الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى.
وجسدت خلاله شخصية تدعى «فريدة» تعمل في استقبال أحد الفنادق الكبرى التي يمتلكها جد الفنان مصطفى قمر في الأحداث، وتجمعهما العديد من المطاردات على طريقة القط والفأر، وتتسبب له في العديد من المواقف التي تقلب أحداث المسلسل.