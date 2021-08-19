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في لقاء نادر أجراه الزعيم عادل إمام مع التليفزيون الكويتي، في ثمانينيات القرن الماضي كشف عن المصادفة التي تسببت في احترافه التمثيل قائلًا: «لم أتخيل يومًا أنني سأحترف التمثيل».

وأضاف الزعيم في اللقاء المصور الذي بثته قناة «الكويت زمان» عبر منصتها بموقع «يوتيوب» أن رحلته الفنية بدأت في الصف الثاني أو الثالث من التعليم الجامعي، أثناء دراسته في كلية الزراعة.

وتابع الزعيم عادل إمام أن صلاح السعدني _صديقه في الدراسة آنذاك_ تسبب في التحاقه بمجال التمثيل، حين صادف يومًا في كلية الزراعة صلاح السعدني وسمير الطحاوي، أثناء ذهابهما إلى اختبارات القبول في مشروع «مسارح التليفزيون» ـ وهو مشروع لرعاية المواهب في الستينيات بإشراف السيد بدير بهدف إنعاش حركة المسرح الكوميدي.

واسترسل الزعيم: «كان آخر للتقديم، وملء الاستمارات، واستخراج صورة الاستمارة آنذاك يستغرق وقتا كبيرا فاضطررت لوضع صورتي في الإعدادية».

وأكد أن أول مشهد أداءه كان بالفصحي، كان تراجيدي، من رواية ثورة الموت من تأليف الالماني، إيرون تشوف، حول ناس ماتوا في الحرب رفض أن يدفنوا احتجاجًا على فكرة الموت في الحرب«

وتصدر الزعيم عادل إمام تريند جوجل منذ قليل وذلك بعد انتشار شائعات خلال الساعات الماضية عن إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19» وهو ما جعله يختفي عن الأنظار نهائيًا.

وقال الفنان أشرف زكي إن الزعيم عادل إمام بخير ولا صحة للشائعات التي أطلقت حول إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يعلم من أين تأتي مثل هذه الشائعات.

ويأتي تصدر الزعيم تريند جول ليحتل حاليًا المركز الثاني في الأكثر بحثًا على محرك البحث داخل مصر بعدما تصدر لاعب الكرة مؤمن زكريا.

ومنذ انتشار مرض فيروس كورونا قرر الزعيم عادل إمام للمرة الأولى التزامه فيلته الخاصة بمنطقة الجيزة وعدم الخروج منها أو استقبال أي ضيوف وذلك خوفًأ على صحته من إصابته بهذا الفيروس، وللمرة الأولى لم يسافر الزعيم عادل إمام للساحل هذا العام، وقرر عدم استقبال أي أعمال فنية خلال هذه الفترة حتى تنتهي موجات كورونا.