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لليوم السادس على التوالي.. النفط يواصل خسائره عالمياً

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لليوم السادس على التوالي.. النفط يواصل خسائره عالمياً لليوم السادس على التوالي.. النفط يواصل خسائره عالمياً

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تراجعت النفط لليوم السادس، اليوم الخميس، في أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020، إذ يؤجج ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وانخفض خام «برنت» بنسبة 1.3 بالمئة إلى 67.36 دولار للبرميل، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 24 مايو 2021 عند 67.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ووفقاً لما نقلته « اليوم»، نزل خام «غرب تكساس الأمريكي الوسيط» بنسبة 1.6 بالمئة، إلى 64.41 دولار للبرميل، بعدما تراجع وصولا إلى 64.24 دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ 24 مايو الماضي.

وهبط الخام الأمريكي أكثر من 7 بالمئة، في حين انخفض برنت أكثر من 5 بالمئة خلال موجة الخسائر المستمرة لستة أيام، وهي الأطول منذ تراجع لستة أيام أيضا لعقود الخامين وتوقف في 28 فبراير 2020.

وتراجعت الأسعار، فيما لا يزال المستثمرون قلقين بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بفعل سلالة «دلتا» في أنحاء العالم، فيما ارتفعت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، خلال الشهر الماضي.

وقال كريغ إرلام، كبير محللي السوق لدى «أواندا أوروبا» في مذكرة إن «هبوط أسعار النفط نتج عن تباطؤ النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع فرضها المزيد من القيود بسبب زيادة إصابات كوفيد-19 وبعض الضعف في بيانات أمريكية صدرت الأسبوع الماضي».

وأدى ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي أيضا لزيادة المخاوف حيال بطء الطلب، خاصة أن صيف نصف الكرة الشمالي، هو الوقت الذي يشهد عادة ذروة الطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات البنزين ارتفعت 696 ألف برميل، إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

لكن الإدارة قالت أيضا إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى 435.5 مليون، وهو المستوى الأدنى منذ يناير 2020.

المصرى اليوم

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