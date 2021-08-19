بايدن : لم أتوقع انهيار القوات الأفغانية البالغ تعدادها 300 ألف جندي

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الخطر الذي تواجهه الولايات المتحدة من مناطق أخرى في العالم، منها سوريا، أكبر بكثير من أفغانستان. يأتي ذلك في إطار دفاعه عن الانسحاب من العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف، في تصريحات لشبكة ABC، أن سحب معظم القوات الأمريكية في أفغانستان كان «خيارًا بسيطًا»، ولم يكن من الممكن تطبيقه بفعالية أكبر مما حصل.

واضاف أنه لا يعلم كيفية سحب القوات دون أن يُخلف ذلك حالة من الفوضى.

ودافع بايدن عن مواقفه السابقة، مشددًا على أنه لم يتوقع أحد انهيار واستسلام القوات الحكومية المدربة والمزودة من قِبَل الغرب، والتي بلغ تعدادها 300 ألف جندي.

وتعهد بايدن بالحفاظ على التواجد العسكري في أفغانستان حتى إجلاء آخر مواطن أمريكي يرغب في مغادرة البلاد، كما تعهد بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان الذين تعاونوا مع قوات الولايات المتحدة.

وكانت حركة «طالبان» قد سيطرت على العاصمة كابول، بعد هروب الرئيس أشرف غني.