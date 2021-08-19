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البابا فرنسيس «عاشق كرة القدم» يتلقى هدية جديدة

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البابا فرنسيس «عاشق كرة القدم» يتلقى هدية جديدة البابا فرنسيس «عاشق كرة القدم» يتلقى هدية جديدة

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تلقى البابا فرنسيس عشرات من قمصان كرة القدم والكرات خلال فترة ولايته المستمرة منذ ثماني سنوات، لكنه حصل على لعبة جديدة، الأربعاء، هي طاولة لعبة كرة قدم خاصة له.

ولعب فرنسيس جولة على الطاولة التي قدمت له في نهاية عظته للجمهور، من ممثلي اتحاد لعبة كرة قدم الطاولة في ألتوباسيو، توسكانا.

وكتبت عمدة ألتوباسيو، سارة دامبروزيو، على فيسبوك، أن الطاولة صممت للعب بشكل جيد من جانب الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية لتشجيع مشاركتهم في الرياضة.

البابا أرجنتيني المولد هو عاشق معروف لكرة القدم ولنادي كرة القدم سان لورينزو في بوينس آيرس، ولطالما روج للرياضة كوسيلة لتعزيز التضامن والاندماج، خاصة للشباب.

المصرى اليوم

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