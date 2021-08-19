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إطلاق مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس بحضور محمد صبحي وصفاء أبوالسعود

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إطلاق مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس بحضور محمد صبحي وصفاء أبوالسعود إطلاق مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس بحضور محمد صبحي وصفاء أبوالسعود

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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الثالث لطلاب المدارس بكل مراحله على مستوى الجمهورية وذلك بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الفنان محمد صبحي والفنانة صفاء أبوالسعود والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وقال الفنان محمد صبحي أن وزارة التربية والتعليم مشكورة على اهتمامها بعودة المسرح لبناء الانسان خاصة بالتزامن مع ظهور مواد فنية تهدم أخلاقياتنا المصرية خلال السنوات الاخيرة.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن للمسرح أثارا تربوية لا تخفي على أحد حيث يعد دعامة من دعامات الأنشطة المدرسية التي تهتم بها وزارة التربية والتعليم.

وقالت: «المسرح ابو الفنون حيث تتكامل فيه المهارات اللغوية والتعبير الشفهي والتعبير الحركي المعبر، وأن الوزارة لا تهتم به أو تخصص له برامج خاصة”، وأشارت إلى أن هناك فرق مدرسية توفر لها الوزارة جميع المقومات».

وأكدت أنه من أبرز اهداف المسرح المدرسي أن يشعر الطالب بالمتعة ويبسط مواد الدراسة من خلال مسرحة المناهج وينمي الذوق ومهارات التواصل لدى الطالب، وشددت على أن للمسرح المدرسي أهمية في تنمية شخصية الطالب والقيم المختلفة.

وقالت: تسعى الوزارة لتنمية الانشطة وتطويرها لترتقي بمستقبل طلابها وبناء جيل واعي من الطلاب، فالمسرح يخلق إنسان مختلف وطالب مختلف عن باقي الطلاب، فمواجهة المسرح والجمهور ليست سهلة ولكن الوزارة ساعدت على اكتشاف مواهب من طلاب المدارس قادرين على التعامل مع الأخرين والتعبير عن نفسه ولديهم مهارات العمل الجماعي.

المصرى اليوم

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