7 أيام تفصل عبد الله السعيد عن التوقيع الرسمي للزمالك

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طلب عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادى بيراميدز مهلة من مسؤولى نادي الزمالك للتفكير في العرض الذي تلقاه من مسؤولى القلعة البيضاء، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي انتقل إلى الدحيل القطري، وعرض مسؤولو نادى الزمالك على اللاعب الانضمام لصفوف الفريق مع حصوله على كافه الامتيازات التي يحصل عليها لاعبو الفئة الأولى داخل النادى.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب رحب بالعرض المقدم من نادى الزملك لكنه طلب مهلة 7 أيام لدراسة الأمر قبل التوقيع الرسمي على عقود الانتقال للفريق الأبيض، خاصة أنه يفكر بشكل احترافي، ويسعى للتتويج بالبطولات مع نادى الزمالك بعدما حقق العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي مع النادى الأهلي.