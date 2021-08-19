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ظهير الإسماعيلي يعود للتدريبات بعد غياب 6 أشهر

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ظهير الإسماعيلي يعود للتدريبات بعد غياب 6 أشهر ظهير الإسماعيلي يعود للتدريبات بعد غياب 6 أشهر

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عاد محمود البدرى، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد غياب دام 188 يوما.

جاء ذلك في أعقاب تعرضه لقطع بالرباط الصليبى للركبة خلال مواجهة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى العام يوم 11 فبراير الماضى.

وأدى اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى تمهيدا لعودته لصفوف الفريق اعتبارا من الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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