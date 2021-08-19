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بيراميدز يكثف مفاوضاته مع إنبي لضم محمود جاد

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بيراميدز يكثف مفاوضاته مع إنبي لضم محمود جاد بيراميدز يكثف مفاوضاته مع إنبي لضم محمود جاد

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كثف مسؤولو نادى بيراميدز من مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى الفريق، والمنتخب الأوليمبي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، لاسميا في ظل تراجع مستوى شريف إكرامي، وكثرة الإصابات التي تعرض لها أحمد الشناوي.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي إنبي وافقوا على رحيل اللاعب بشرط الحصول على المقابل المادي المناسب لإتمام الصفقة في ظل رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز، ومن المنتظر أن تحسم المفاوضات بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ترحيب مسؤولى النادى البترولى بانتقال محمود جاد إلى نادى بيراميدز.

المصرى اليوم

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