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رسمياً.. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد سداده 125 مليون ريال

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رسمياً.. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد سداده 125 مليون ريال رسمياً.. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد سداده 125 مليون ريال

رسمياً.. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد سداده 125 مليون ريال

أعلن نادي الأهلي، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الأهلي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وأصبح بإمكان الأهلي تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد، وبالتالي بات يحق لهم المشاركة في مباراة الفريق اليوم، أمام الحزم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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