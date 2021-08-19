مصرع تلميذ ابتدائي غرقًا أثناء استحمامه في ترعة بسوهاج

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لقي، اليوم، تلميذ بالابتدائي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في ترعة بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بغرق طفل في ترعة بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص غرق الطفل «محمد. ح. أ»، 7 سنوات، تلميذ بالابتدائي، يقيم بالناحية ذاتها، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفي المنشأة المركزي، وقرر عم المتوفي «شهاب. أ. ص»، 41 سنة، مدرس، يقيم بالناحية ذاتها، بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام في الترعة المجاورة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.