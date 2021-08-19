أخبار عاجلة

«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية -
الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة -
ميدانيًّا وافتراضيًّا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع انطلاق العام الدراسي في المحافظة -
أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو -
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً -
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعديل في موعد مباراة منتخب أمام أنجولا بتصفيات

Print
تعديل في موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس العالم تعديل في موعد مباراة منتخب أمام أنجولا بتصفيات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراء تعديل في موعد إقامة مباراة منتخبي وأنجولا، في بداية تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وقرر «كاف» تعديل موعد المباراة لتُقام في التاسعة من مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بدلاً من الخميس الثاني من سبتمبر.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر في الثاني من سبتمبر المقبل أمام أنجولا، على أن يلاقي نظيره الجابوني في ملعب الأخير بالخامس من سبتمبر.

وتضم مجموعة مصر في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم الجابون وليبيا وأنجولا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

ندوة تثقيفية بعنوان «أمن المعلومات» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يُنهي بطولة العالم في المركز الرابع

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني