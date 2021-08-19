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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراء تعديل في موعد إقامة مباراة منتخبي مصر وأنجولا، في بداية تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقرر «كاف» تعديل موعد المباراة لتُقام في التاسعة من مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بدلاً من الخميس الثاني من سبتمبر.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر في الثاني من سبتمبر المقبل أمام أنجولا، على أن يلاقي نظيره الجابوني في ملعب الأخير بالخامس من سبتمبر.

وتضم مجموعة مصر في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم الجابون وليبيا وأنجولا.