"سنست مول" يعرض أكبر منحوتة في المنطقة والذي يبلغ وزنها 120 طن واستغرق تنفيذها 7 سنوات

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سيتم عرض تمثال Mbaye، المتوقع أن يكون وبلا شك أحد أكبر التماثيل اللافتة للنظر التي سيتم الكشف عنها في المنطقة خلال معرض فني مدته 60 يومًا في "سنست مول" جميرا 3 اعتبارًا من 18 أغسطس. أصبح ذلك التمثال، ذو الطابع الأفريقي برأس وأقدام اللبؤة، جاهزاً للعرض للعموم بعد أن تم تصميمه وتنفيذه في دبي.

وقد استغرق المشروع بأكمله حتى الآن سبع سنوات بين التصميم والهندسة والتنفيذ، ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع التمثال أكثر من 13 مترًا وأن يزن 120 طنًا عند الانتهاء منه، وقد تم تسمية تمثال اللبؤة Mbaye على اسم الكابتن مباي دياني، وهو جندي حفظ السلام التابع للأمم المتحدة الذي قُتل خلال الإبادة الجماعية بينما كان يحمي المدنيين الأبرياء في رواندا عام 1994.

ووفقًا لـInox Arabia ، مبتكرو المعرض الفني الفريد من نوعه، فإن تمثال اللبؤة مباي هو إحياء لذكرى معاني التضحية والفداء التي أظهرها ذلك الجندي المغدور.

وقد قال لوتون لورين، كبير الفنانين والمبدعين: "يسعدنا ويشرفنا أن نكشف النقاب عن تمثال اللبؤة مباي، والذي يعد عمل فني يجسد الحب والرعاية التي أظهرها الكابتن مباي دياني لآلاف الأبرياء الذين قتلوا في الحرب القبلية، ويعد الهدف من هذا العرض الفني الفريد هو إلهام الناس للاهتمام بالآخرين ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، وإنما في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن جنسياتهم".

تم تصميم تمثال اللبؤة مباي، المستوحى إلى حد كبير من التصاميم والتأثيرات الأفريقية، على يد الفنان لوتون لورين، والذي قام بدمج 210 زهرة محلية مختلفة من جميع أنحاء العالم تمثل كل بلد وتحكي جمال الاختلاف.

وقد هنأ فريق إدارة" سنست مول" منظمي المعرض والمبدعين وكل من شارك في نحت تمثال اللبؤة مباي، ووصف الحدث بأنه لفتة تاريخية أتت في الوقت المناسب.

وقال عبد الله منيمن، العضو المنتدب في دبي للاستثمار العقاري التي تمتلك "سنست مول": "يسعدنا، بالنيابة عن سنست مول وعملائها ومستأجريها، أن نحظى بشرف الكشف عن تمثال اللبؤة مباي للعالم. كما نرى أن هذا الوقت هو أنسب وقت لعرض التمثال، حيث أننا طوال هذه الجائحة العالمية، كنا نحث موظفينا وعملائنا وشركائنا على الاهتمام بأنفسهم وبالآخرين، وهذا بالضبط ما لخصه الكابتن مباي وما يمثله الآن تمثال اللبؤة مباي."

صُنعت أقدام اللبؤة مباي المنحوتة بدقة باستخدام رخام مستورد خصيصًا من كارارا بإيطاليا، والذي تم استخراجه من مقلع في جبال توسكان (الرخام ذاته الذي استخدمه مايكل أنجلو)، في حين أن الرأس العملاق مصنوع من أطنان من الفولاذ المقاوم للصدأ وحجر الافنتورين الذي يعد نوع من أنواع اليشم (وهو حجر كوارتز نادر من البرازيل) وحجر السبج، لتنفيذ عيون التمثال الخضراء، وتحمل هذه الحجارة خصائص الحظ والشفاء في الأساطير.

ستكون المشاهدة العامة للتمثال في "سنست مول"، الذي استغرق تنفيذه أكثر من 7 سنوات بإشراف مصممين وحرفيين وفنانين، مجانية ومتاحة للناس من جميع الأعمار. وقد تمت إضاءة الرأس الفولاذي ليلاً بإضاءة خاصة لجذب الزوا على شارع جميرا. ويعتبر "سنست مول" مركز تجاري يضم مجموعة من المقاهي والسوبرماركت والصالونات والخدمات الآخرى ويقع بالقرب من شاطئ كايت سيرف.

كما قد شارك في تجهيز تمثال اللبؤة مباي أشخاص من جميع أنحاء العالم، وذلك كنوع من إظهار التضامن مع الناس من جميع الجنسيات والأعراق، بما في ذلك الفلبين وبنغلاديش والهند ونيجيريا والكاميرون وكينيا والصين وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.