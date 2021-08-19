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«التعليم» توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة المؤجلين للامتحانات

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«التعليم» توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة المؤجلين للامتحانات «التعليم» توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة المؤجلين للامتحانات

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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بسرعة مخاطبة طلاب الثانوية العامة المؤجلين بسرعة تقديم المستندات.

ونص الخطاب على أن أخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام لتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثانى بالدرجات الفعلية، وذلك للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لطروف مرضية أو قهرية، أو الذين أصيبوا أثناء أداء امتحان الدور الأول طبقا للقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2008، والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013، هو أقصاه أسبوع من إعلان النتيجة.

المصرى اليوم

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