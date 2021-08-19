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صدقي صخر ينضم لأبطال مسلسل «دليلك الذكي للطلاق»

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صدقي صخر ينضم لأبطال مسلسل «دليلك الذكي للطلاق» صدقي صخر ينضم لأبطال مسلسل «دليلك الذكي للطلاق»

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انضم صدقي صخر إلى فريق عمل مسلسل دليلك الذكي للطلاق، وبدأ تصوير مشاهده في المسلسل، ويقوم صدقي خلال أحداث المسلسل بشخصية إسماعيل وهو شقيق «إنجي المقدّم».

وتدور أحداث مسلسل «دليلك الذكي إلى الطلاق» المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا.

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، ومن المقرر إطلاقه على منصة شاهد vip، ويقوم ببطولته إنجي المقدم، صدقي صخر، إنجي أبوزيد، هيدي كرم، جيهان الشماشرجي، عمر الشناوي، وهو من إنتاج سالي والي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

وكان صدقي صخر قد شارك مؤخرًا في فيلمين قصيرين وهما الحفرة وأقولك على سر، وينتظر حاليًا الإعلان عن عرضهما خلال هذا العام، كما أطلق صدقي منذ أسابيع كليب جديد لأغنية بيض بالعجوة، ليبرز تعدد مواهبه ويغني ويعزف على 6 ألات مختلفة، الكليب من إنتاج OffBeat والتي تهتم بصناعة المحتوى والمزج بين المزيكا والموضة والسينما.

المصرى اليوم

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