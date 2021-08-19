ضبط 46 توك توك مخالفًا خلال يومين في حملات مرورية بالزقازيق

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العميد أسامة غريب مدير إدارة المرور باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

من جانبه أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إلى أنه خلال اليومين الماضيين وبالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، تم تشكيل 4 لجان عمل بمناطق «الزراعة، الجامعة، شارع الجلاء، تقاطع طلبة عويضة مع الغشام» بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 64 توك توك مخالفا، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.