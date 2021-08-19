محافظ المنوفية يستقبل رئيس الهيئة المصرية للكتاب لبحث أوجه التعاون المشترك

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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والوفد المرافق له وبحضور أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية.

تأتى تلك الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بشأن الإعداد لإقامة وتنظيم معرض شبين الكوم للكتاب وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة لنشر معارض الكتاب بكافة أنحاء محافظات الجمهورية، إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على نشر الوعى والتنوير بين كافة أطياف المجتمع وترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

هذا وقد أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بأن الهدف من إقامة المعرض اكتساب المعرفة وتشكيل الوعى وبناء الإنسان المصري من خلال ما يتضمنه المعرض من كُتب في شتى المعارف والعلوم تهدف إلى تنمية الفكر لدى المواطن المصري، مشيراً إلى الدولة المصرية تشهد حراكاً ثقافياً يتمثل في الجهود المبذولة لإثراء كافة مناحي الحياة الثقافية بمختلف المحافظات.

كما تناول اللقاء بحث آليات فتح منافذ بيع لإصدارات كتب الهيئة المصرية، وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل للمساهمة في نشر إصدارات الهيئة وذلك من خلال توفير منافذ بالحدائق العامة بشبين الكوم، مؤكداً حرصه على التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة وتقديم كافة أوجه الدعم لما تقوم به من دور حيوي يتمثل في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن إقامة معرض الكتاب بالمحافظة يعد حدثاً ثقافياً يؤكد على عراقة وتاريخ محافظة المنوفية كونها محافظة الزعماء والرؤساء والعلماء والمفكرين والأعلام مما كان لهم الأثر البالغ في إثراء الحياة الفكرية والثقافية.