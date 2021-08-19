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تأجيل محاكمة 3متهمين سرقوا ربة منزل بالإكراة فى مدينة نصر إلى 19 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 3متهمين سرقوا ربة منزل بالإكراة فى مدينة نصر إلى 19 أكتوبر تأجيل محاكمة 3متهمين سرقوا ربة منزل بالإكراة فى مدينة نصر إلى 19 أكتوبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة سرقة ربة منزل بالإكراه، حيث استغلوا سيرها بمفردها بالطريق العام وتربصوا لها، وما إن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها، وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً، وسحلاها، محدثين إصابتها.

وقال المتهم الثالث في التحقيقات إنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى في ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها، وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

المصرى اليوم

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