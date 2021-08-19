تكريم صفاء أبوالسعود كسفيرة للسعادة بالعلمين

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اختارالأطفال من ذوي الهمم الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود سفيرة للسعادة في الإستفتاء الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولي من سمبوزيوم أرتا سعادة المقام حاليا بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي والذي ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة.

من المقرر تكريم صفاء أبوالسعود في حفل ختام السمبوزيوم، الإثنين المقبل والذي سيحضره عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.

أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالإختيار والتكريم وقالت «أبوالسعود»: أنها فخورة بالإختيار خاصة وأنه يأتي من أطفال وتحديدا من ذوي الهمم وإنها تجهز لمفاجأة تقدمها معهم في الحفل.

وأشارت إلى أن فكرة السمبوزيوم وتخصيص ثلث دخله لإنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة لذوي الهمم هو هدف إنساني ونبيل يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه على أرض الواقع.

من جانبه قال ياسر رجب رئيس السمبوزيوم: نفخر بتكريم نجوما شكلوا بإبداعهم ومواهبهم التي منحها لهم الخالق سبحانه وتعالي مصدرا لسعادة الملايين وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة السيدة صفاء أبوالسعود.

وأضاف: أن العالم يبحث عن السعادة ويدفع من أجلها الغالي والرخيص ويجوب الدنيا شرقا وغربا من أجل أن ينعم ويفوز بها وأن هذا هو الهدف الذي نسعي إلى تحقيقه في أرتا مرسانا ومن تكريم السفراء من نجومنا الذين أمتعونا بفنهم وإبداعهم.