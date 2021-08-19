أخبار عاجلة

«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية -
الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة -
ميدانيًّا وافتراضيًّا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع انطلاق العام الدراسي في المحافظة -
أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو -
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً -
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي" -
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس -
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير -
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية -
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكريم صفاء أبوالسعود كسفيرة للسعادة بالعلمين

Print
تكريم صفاء أبوالسعود كسفيرة للسعادة بالعلمين تكريم صفاء أبوالسعود كسفيرة للسعادة بالعلمين

لاقتراحات اماكن الخروج

اختارالأطفال من ذوي الهمم الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود سفيرة للسعادة في الإستفتاء الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولي من سمبوزيوم أرتا سعادة المقام حاليا بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي والذي ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة.

من المقرر تكريم صفاء أبوالسعود في حفل ختام السمبوزيوم، الإثنين المقبل والذي سيحضره عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.

أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالإختيار والتكريم وقالت «أبوالسعود»: أنها فخورة بالإختيار خاصة وأنه يأتي من أطفال وتحديدا من ذوي الهمم وإنها تجهز لمفاجأة تقدمها معهم في الحفل.

وأشارت إلى أن فكرة السمبوزيوم وتخصيص ثلث دخله لإنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة لذوي الهمم هو هدف إنساني ونبيل يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه على أرض الواقع.

من جانبه قال ياسر رجب رئيس السمبوزيوم: نفخر بتكريم نجوما شكلوا بإبداعهم ومواهبهم التي منحها لهم الخالق سبحانه وتعالي مصدرا لسعادة الملايين وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة السيدة صفاء أبوالسعود.

وأضاف: أن العالم يبحث عن السعادة ويدفع من أجلها الغالي والرخيص ويجوب الدنيا شرقا وغربا من أجل أن ينعم ويفوز بها وأن هذا هو الهدف الذي نسعي إلى تحقيقه في أرتا مرسانا ومن تكريم السفراء من نجومنا الذين أمتعونا بفنهم وإبداعهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية

«انفينيتي انفستمنتس» للتطوير العقاري تقتحم السوق بـ5 مشروعات كبرى في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية

أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو

أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه

وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه