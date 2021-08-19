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إسرائيل: لن نتسامح مع «صواريخ غزة»

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إسرائيل: لن نتسامح مع «صواريخ غزة» إسرائيل: لن نتسامح مع «صواريخ غزة»

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، للواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما تم فيه مناقشة العلاقات بين الدول والحاجة إلى مزيد من توسيع العلاقات مع القضايا الاقتصادية والمدنية كذلك، وأنه لدى إسرائيل ومصر مجالات أخرى يمكن تعزيز التعاون فيها بدءًا بالتجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة، وهي مجالات من شأنها أن تساعد في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب.

ولفت لابيد عبر حسابه على «تويتر» إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الضرورية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأساسها اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر.

وأشار الوزراء إلى الدور المركزي الذي تلعبه السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في هذا السياق واتفقا على استمرار الخطاب المشترك.

المصرى اليوم

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