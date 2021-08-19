مسؤول مخابراتي روسي يكشف سبب سهولة سيطرة طالبان على أفغانستان

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في تقرير تحليلي، قال مسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات الروسية أن «أسباب سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان بسهولة، هي الالتفاف الشعبي حول الحركة؛ وهو التفاف مدفوع بكره الأفغان لأمريكا الممارسات الأمريكية.» بحسب المحلل الروسي.

وحسبما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الروسية، سيميون شانكين، فإن حركة طالبان تمكنت من فرض سيطرتها على أفغانستان بسهولة بفضل «الدعم الشعبي».

أما سبب الدعم الشعبي لحركة طالبان فيعود، وفقا لرؤية ضابط المخابرات المتقاعد، إلى كره الأفغان لسلوك الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان خلال الـ 20 عاما الماضية بحسب ما ذكرته شبكة القوات المسلحة الروسية «tvzvezda».

وبحسب رؤية الخبير الاستخباراتي الروسي سيميون شانكين، والتي أوردتها على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية «زفيزدا» إن الأمريكيين لم يفعلوا شيئا للشعب الأفغاني، واكتفوا بـ«رمي الدولارات» التي لم تصل إلى عامة الشعب، وهو ما جعل حركة حركة طالبان تحظى بالدعم الشعبي، الأمر الذي سهل مهمتها؛ إذ لم تجد صعوبة في دخول العاصمة كابل

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو الماضي؛ والذي من المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا «إمارة أفغانستان الإسلامية»، وأكدت وكالة «أسوشيتيد برس»، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن «الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل»، مؤكدة أن «المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام»