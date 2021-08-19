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الأولى في عهدها.. طالبان تملي أئمة المساجد تعليماتها بشأن خطبة الجمعة

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في يومها الخامس على رأس السلطة، في أفغانستان قررت حركة طالبان عدة قرارات بشأن خطبة الجمعة، ووجهت الحركة الخميس، تعليمات إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة، غدا، والتي تعد الأولى في أفغاستان منذ سيطرة الحركة المسلحة على البلاد، الأحد الماضي.

وقصرت الحركة الخطب في المساجد على موضوعات عدة؛ وجاء في رسالة وجهتها طالبان في بيان لها، إلى خطباء المساجد في العاصمة كابل وبقية الولايات: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نرجو من جميع الخطباء الكرام، أن يلقوا خطب الجمعة غدا في المواضيع التالية:

  1. بيان مصالح (النظام الإسلامي) للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق.
  1. حث المواطنين على التعاون من أجل بناء الوطن والنهوض به، وعدم محاولة الهروب منه، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد.
  1. الرد المدلل على الدعايات السلبية للعدو واستفزازاته، من أجل قناعة الشعب واطمئنانه.

وكانت الرسال موجهة من جهة تسمي نفسها «لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

الأولى في عهدها.. طالبان تملي خطباء المساجد تعليماتها بشأن خطبة الجمعة

وكانت حركة طالبان أحكمت قبضتها على السلطة في افغانستان منذ دخولها العاصمة الأفغانية كابل، صباح الاحد، ومن ثم رفع علمها داخل القصر الرئاسي، بعد هروب الرئيس الأفغاني السابق، مساء اليوم ذاته.

وفي أول ظهور رسمي لطالبان دشنت الحركة مؤتمرًا صحفيًا عبر تقنية « كونفرنس»، أول أمس الثلاثاء، حاولت خلاله توجيه رسائل طمئنة للداخل والخارج.

طالبان

المصرى اليوم

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