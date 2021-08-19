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مباشر | المؤتمر الصحفي لوزيري التعليم والإعلام

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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

يتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه في خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى مساء غد أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا...

e4e62e543d.jpgجدة: يُمن لقمان
cca2500590.jpg11 محرم 1443 هـ

عاجل | .. 9 آلاف تعد على أراضي الدولة

سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 9529 قضية تعديات على الأراضي والممتلكات، موزعة على 14 أمانة منطقة ومحافظة بمساحة إجمالية...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png11 محرم 1443 هـ

نجران الأقل في المتنزهات الوطنية والرياض والقصيم تتصدران

تصدرت منطقتا الرياض والقصيم مناطق المملكة في أعداد المتنزهات الوطنية، حيث كان نصيب كل منهما 33 متنزها، فيما حلت نجران في المرتبة...

icon-byline.pngجدة: مروج محرق
icon-clock.png11 محرم 1443 هـ

الوطن السعودية

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