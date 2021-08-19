مباشر | المؤتمر الصحفي لوزيري التعليم والإعلام
يتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه في خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى مساء غد أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا...
جدة: يُمن لقمان
11 محرم 1443 هـ
عاجل | السعودية .. 9 آلاف تعد على أراضي الدولة
سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 9529 قضية تعديات على الأراضي والممتلكات، موزعة على 14 أمانة منطقة ومحافظة بمساحة إجمالية...
جدة محمد غرسان
11 محرم 1443 هـ
تصدرت منطقتا الرياض والقصيم مناطق المملكة في أعداد المتنزهات الوطنية، حيث كان نصيب كل منهما 33 متنزها، فيما حلت نجران في المرتبة...
جدة: مروج محرق
11 محرم 1443 هـ