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السيرك الإيطالي يستقبل زوار "صيف " في الباحة

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أطلقته "هيئة السياحة" في 11 وجهة.. يستمر حتى نهاية سبتمبر

السيرك الإيطالي يستقبل زوار

لاقت فعالية "السيرك الإيطالي" في الملد بمدينة الباحة التي تقام ضمن أنشطة برنامج صيف الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في 11 وجهة سياحية تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وتقام هذه الفعاليات الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، إقبالًا ملفتًا من السياح والمصطافين وأهالي المنطقة.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن 500 باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم أكثر من 300 عرض ونشاط شيق ومتنوع.
يذكر أن "السيرك الإيطالي" أحد أهم العروض الترفيهية العالمية العريقة؛ حيث بدأ في تقديم عروضه الشيقة في العام 1887، ويقدم عروضه لأول مرة بالمنطقة، وبإمكان السياح والزوار الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات زيارة منصة (روح السعودية) “visitsaudi.com” وحجز وشراء تذاكر الدخول المتوفرة على ثلاث فئات هي العادية والمميزة والعلوية، علمًا بأن هذه الفعالية متاحة لجميع الفئات العمرية مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، مع تطبيق وسلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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