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بنك التنمية وغرفة الباحة يختتمون برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال

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استمر لمدة 4 أيام بتنظيم من مركز دلني للأعمال

بنك التنمية وغرفة الباحة يختتمون برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال

رعى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز ،مساء أمس اختتام برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال الذي استمر لمدة ( 4) أيام بتنظيم من مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية بالتعاون مع غرفة الباحة.

جاء ذلك بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبد المنعم بن ياسين الشهري وعدد من مدراء القطاعات الحكومية وقيادات من مركز دلني.

وخلال اللقاء نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة محمد بن سعيد المعجباني بجهود أمير منطقة الباحة وكل ما يقدمه من دعم لأعمال الغرفة حرصاً على تميزها.

ودعا المعجباني الشباب للالتحاق بمزاولة العمل الحر والاستفادة الفرص المقدمة من غرفة الباحة.

بعدها أكد نائب الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والمشرف العام على مركز دلني سعيد الزهراني، أن البرنامج الذي تم تنفيذه هو ضمن الحراك الدائم للبنك للمساهمة في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية.

وأشار الزهراني إلى أن البنك يركز على تمكين الحماية الاجتماعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع الإنتاجية الاقتصادية.

بعدها كان لإحدى رائدات الأعمال كلمة عن قصة نجاحها ودعم بنك التنمية الاجتماعية لها ، كما قدم القائمون على بنك التنمية جوائز وسحوبات للمشاركين بالبرنامج .

وفي ختام الحفل قام وكيل إمارة منطقة الباحة بتكريم المستشارين من مركز دلني وبنك التنمية الاجتماعية وتقديم الهدايا للمشاركين .

بنك التنمية وغرفة الباحة يختتمون برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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