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في 20 يومًا.. 3 ملايين عبوة تمر ترد لمهرجان بريدة للتمور

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في 20 يومًا.. 3 ملايين عبوة تمر ترد لمهرجان بريدة للتمور في 20 يومًا.. 3 ملايين عبوة تمر ترد لمهرجان بريدة للتمور
خلال صفقات تجارية بين المزارعين والتجار والمستهلكين

في 20 يومًا.. 3 ملايين عبوة تمر ترد لمهرجان بريدة للتمور

كشف مهرجان بريدة للتمور أن كميات التمور الواردة للمهرجان بلغت أكثر من ثلاثة ملايين علبة تمور، تزن 13 ألف طن، محملة بأكثر من 22 ألف سيارة خلال 20 يوماً منذ انطلاق موسم جني التمور وبيعه في صفقات تجارية بين المزارعين والتجار والمستهلكين داخل مدينة التمور.

وأوضح أن المهرجان يرده يومياً أكثر من 45 صنفاً من التمور، أشهرها السكري الذي يشكل 50% من التمور المتداولة، كما يشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار والوفود من داخل المملكة وخارجها؛ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويشارك في المهرجان أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمركز النخلة بمدينة التمور وبمنتجع ديرتي الريفي، مع ما يقدمه المهرجان من برامج ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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