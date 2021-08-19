"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف المملكة بطائرة مسيرة

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"العثيمين" ينوّه بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية

أدان أمين منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة محاولة استهداف المملكة بطائر مسيرة "مفخخة".



وأكد مجدداً وقوف المنظمة وتأييدها لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ونوه بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت متجهة للمملكة، وذلك وفق ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم.