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الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:22 مساءً
ميدانيًّا وافتراضيًّا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع انطلاق العام الدراسي في المحافظة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:22 مساءً
أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:16 مساءً
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:10 مساءً
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
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لأول مرة في العالم .. اختراع مادة فيزيائية تكافح "كورونا "عن بعد بأيادي مصرية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 19 أغسطس 2021 03:24 مساءً
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