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واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولته الخميس بمركز أبوتشت لمتابعة أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة في سوق قرية عزبة البوصة، رافقه العميد وليد محمد المشرف العام على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يتفقد سوق ابوتشت

محافظ قنا يتفقد سوق ابوتشت

استمع محافظ قنا من المواطنين والباعة إلى أسعار السلع الغذائية وأطمئن على عدم تجاوزها للأسعار المقررة وجودة الخضروات والفاكة واللحوم المعروضة، مؤكدا أن المحافظة والأجهزة الرقابية حريصة على ضبط أسعار السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من خلال شن حملات دورية لمراقبة حركة البيع والشراء .

محافظ قنا يتفقد سوق ابوتشت

كما استمع «الداودي» إلى شكوي عدد من المواطنين، حيث طالب أحد المواطنين توفير استراحة مناسبة للمترددين على مكتب بريد عزبة البوصة، وعلى الفور توجه محافظ قنا ومرافقوه إلى مكتب البريد، ووجه بدراسة إمكانية زيادة مساحة المكتب حتى يتسنى إقامة صالة إنتظار للمواطنين كما استمع لشكوى مواطن يتضرر من تراكم القمامة أمام منزله وانتقل المحافظ إلى الموقع محل الشكوى وكلف مسئولى الوحدة المحلية للقرية برفع المخلفات قبل نهاية اليوم .

محافظ قنا يتفقد سوق ابوتشت

وفى سياق متصل وجه محافظ قنا برفع نواتج تطهير مصرف سلام ومنع المواطنين من إلقاء المخلفات به وتحرير محاضر ضد كل من يخالف التعليمات، كما أمر بتركيب غطاء بشكل فورى لإحدى غرف المياه بطريق مصرف سلام لحماية المواطنين، مشددا على المسئولين بضرورة تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وبذل أقصى جهد للإرتقاء بمنظومة النظافة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، وتسخير كافة الامكانيات والمجهودات لخدمتهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين يوميا للإستماع إلى شكواهم وتلبية إحتياجاتهم .