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محافظ الوادي الجديد يعلن نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي والتجاري بالخارجة

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محافظ الوادي الجديد يعلن نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي والتجاري بالخارجة محافظ الوادي الجديد يعلن نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي والتجاري بالخارجة

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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بمدرستي المروة التجارية والخارجة الثانوية الصناعية بإدارة الخارجة التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين في الإلتحاق.

وأوضح الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة الخارجة الصناعية العسكرية من ٢٣٥ إلى ٢٢٠ درجة ومدرسه المروة التجارية من مجموع من ٢٥٥ إلى ٢٥٠ درجة، كمرحلة ثالثة من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى على أن يكون القبول بأسبقية التقدم .

المصرى اليوم

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