وكيل لاعبين : غرامة مليون و 650 ألف جنيه ضد محمد الشناوي حارس الأهلي

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أكد وليد عبدالهادي، وكيل اللاعبين، أنه حصل على حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الاول مليون و650 ألف جنيه.

وأوضح خلال تصريحات متلفزة:«الشناوي رفض منحي عمولتي المنصوص بها في بند داخل عقده بعدما انتقل من بتروجت إلى الأهلي».

وأكمل:«حاولت معه أكثر من مرة وتحدثت مع مسئولين في الأهلي من أجل اقناعه منحي حقوقي المالية المنصوص بها في عقد مبرم بيننا ولكنه رفض».

وأنهى وكيل اللاعبين تصريحاته:«حصلت على حكم نهائي بالحصول على مليون و650 ألف جنيه بعد رفض استئناف محمد الشناوي حارس الأهلي».