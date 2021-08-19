بالأسماء.. 15 لاعبًا خارج الأهلي الموسم المقبل

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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم عودة بعض اللاعبين المعارين لأندية الدوري الممتاز، إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

المدرب الجنوب إفريقي قرر عودة أحمد حمدي عبد القادر، المعار لصفوف سموحة، وعمار حمدي، المعار للاتحاد السكندري، لصفوف الفريق الأحمر، في الموسم المقبل، ولم يحسم المدير الفني حتى الأن القرار النهائي بشأن عودة المدافع محمد عبد المنعم، المعار لصفوف سموحة.

وعلمت "المصري اليوم"، أن المدير الفني للأهلي، رفض عودة المدافع أحمد علاء، المعار لصفوف طلائع الجيش، لعدم قناعته بمستواه الفني، وطلب أيضًا من اللجنة الفنية للأهلي تجديد إعارة الجناح زياد طارق والمدافع أحمد العش، المعاران لصفوف الإسماعيلي، لأي من الأندية.

ورفض المدرب الجنوب إفريقي عودة الظهير الأيمن فارس طارق، المعار لنادي مصر المقاصة، وصانع الألعاب صالح نصر، المعار لوادي دجلة، والثلاثي المعار إلى صفوف البنك الأهلي شادي رضوان ومحمد فخري وإسماعيل الليثي، ولاعب خط الوسط عربي بدر، المعار لصفوف الجونة، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

وينوي مسؤولو الأهلي تجديد إعارة هؤلاء اللاعبين الشباب إلى أي من أندية الدوري لاكسابهم خبرات الدوري الممتاز، خاصة بعد استقرار اتحاد الكرة على إلغاء مسابقة 99 في العام المقبل.

ووافق الأهلي على إنتقال احمد ياسر ريان، إلى نادي ألتاي التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع، وانتقل أيضًا المهاجم السنغالي أليو بادجي إلى نادي أميان الفرنسي، على سبيل الإعارة بنية البيع، بعدم أوصى موسيماني، بعدم عودته، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع نادي أنقرة جودجو التركي.

بينما قام نادي الجونة، بتقعيل بند شراء المدافع محمود الجزار، مقابل 5 ملايين جنيه، وذلك بعدما رفض رفض الجهاز الفني للأهلي عودته في الموسم الجديد.

ووافق مسؤولي القلعة الحمراء على إعارة الثلاثي ميدو حسام ومحمد أحمد "بيسو" ومصطفى فوزي إلى فريق زيزكوف التشيكي بداية من الموسم المقبل، ولمدة موسمين على سبيل الإعارة.