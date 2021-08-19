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يقود المدير الفني حسام البدري، منتخب مصر الأول، في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون.

وتولى البدري مهمة تدريب منتخب مصر في سبتمبر من عام 2019 خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.

ونستعرض من خلال التقرير التالي تاريخ مشاركات مصر في أمم أفريقيا بقيادة فنية وطنية من المدربين المحليين قبل خوض البدري مهمة قيادة الفراعنة في نسخة 2021.

النسخة الأولى لكأس أمم أفريقيا في 1957 شهدت على قيادة فنية وطنية لمنتخب مصر بواسطة مراد فهمي، والذي قاد الفراعنة لتحقيق أول ألقاب الكان.

قيادة فنية وطنية مشتركة بين حنفي بسطان ومحمد الجندي في نسخة 1962 بإثيوبيا وتحقيق الوصافة عقب الخسارة من المنتخب المنظم بنتيجة 4/2 في المباراة النهائية.

وينجح فؤاد صدقي مدرب منتخب مصر في قيادة الفراعنة للمركز الثالث في نسخة 1963 في غاما بعد الفوز على اثيوبيا بمباراة تحديد الميدالية البرونزية.

في نسخة 1970 تحت قيادة محمد عبده صالح الوحش يودع منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا على يد منتخب السودان صاحب الأرض والتنظيم، ليلعب على المركزين الثالث والرابع ويحقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بثلاثية.

المركز الرابع كان هو ترتيب منتخب مصر في نسخة 1980 بنيجيريا تحت قيادة المدير الفني الوطني عبدالمنعم الحاج بعد الخسارة من المنتخب المغربي بهدفين.

من جديد يحقق منتخبنا المصري المركز الرابع في ولاية محمد عبده صالح الوحش بنسخة 1984 بكوت ديفوار اثر الخسارة في مواجهة المنتخب الجزائري.

هاني مصطفى يقود منتخب مصر للشباب المُطعم ببعض عناصر الخبرة للمشاركة في نسخة 1990 بالجزائر، بعدما فضّل محمود الجوهري المدير الفني للفراعنة بعدم المشار كة بالصف الأول في تلك النسخة استعدادًا لمونديال 90، وودع منتخبنا السباق من الدور الأول.

في ولاية الجوهري بنسخة 1992 يودع منتخب مصر الدور الأول بعد خسارتين على يد زامبيا وغانا.

ويكتفي المنتخب المصري ببلوغ ربع نهائي نسخة 1994 بتونس ويخسر أمام نظيره المالي، تحت قيادة فنية وطنية لطه إسماعيل.

تعود أمجاد الفراعنة مع القيادة الفنية الوطنية وينجح محمود الجوهري في الظفر باللقب مع المنتخب المصري في نسخة 1998 ببوركينا فاسو بعد التفوق على منتخب جنوب أفريقيا حامل اللقب بهدفين دون رد.

في نسخة 2002 تحت قيادة محمود الجوهري يودع منتخبنا ربع النهائي بخسارة على يد الكاميرون، وفي النسخة التالية 2004 بتونس يفشل محسن صالح في عبور الدور الأول مع الفراعنة بعد تحقيق 4 نقاط في المباريات الثلاثة.

انجاز فريد يدونه رجال حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول، بثلاثية تاريخية والتتويج بلقب أمم أفريقيا نسخ 2006 و 2008 و 2010 محققًا رقم قياسي يصعب تكراره.