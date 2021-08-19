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اللجنة البارالمبية تسلم الزي الرياضي للبعثة فى المركز الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو

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اللجنة البارالمبية تسلم الزي الرياضي للبعثة فى المركز الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو اللجنة البارالمبية تسلم الزي الرياضي للبعثة فى المركز الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو

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استلمت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية الزى الرسمي والرياضي الخاص بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 الشهر الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل .

وقامت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بتوزيع الزي الرسمي والرياضي في المركز الأولمبي بالمعادي على كلا من اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركه في دورة الألعاب البارالمبية .

وشهد الأسبوع الماضي الإعلان عن الزي الخاص للبعثة المصرية في مؤتمر صحفي حضره كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة والنائب محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ والفنان هاني رمزي .

ووجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

المصرى اليوم

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