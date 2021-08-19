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فرق تحت 16 و20 عامًا تشارك في بطولة منطقة القاهرة لألعاب القوى

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فرق تحت 16 و20 عامًا تشارك في بطولة منطقة القاهرة لألعاب القوى فرق تحت 16 و20 عامًا تشارك في بطولة منطقة القاهرة لألعاب القوى

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تشارك فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 16 و20عامًا، (ناشئين وناشئات)، في بطولة منطقة القاهرة، التي تقام في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، بالمركز الأولمبي بالمعادي للموسم الرياضي الجديد.
ويسعى «ألعاب قوى الأهلي» للفوز ببطولة منطقة القاهرة، لمواصلة التربع على عرش اللعبة في ، في ظل النتائج المميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
كما تستعد فرق «ألعاب قوى الأهلي»، للمشاركة في بطولات الجمهورية التي تنطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وكشف ياسر داوود المدير الفني لفرق «ألعاب قوى الأهلي»، أن فرق تحت 16، و20عامًا، المشاركة في بطولة منطقة القاهرة تضم لاعبين مميزين، مؤكدًا أنه يعمل على إعداد جيل مميز من اللاعبين، وهدفه دائمًا التتويج بكل البطولات التي يُشارك فيها الأهلي.
وأضاف أن تلك البطولة تعتبر أيضًا مهمة والمنافسة فيها مفيدة، من أجل تجهيز كل اللاعبين بشكل أفضل، استعدادًا لمنافسات بطولة الجمهورية، لكافة المراحل السنية التي ستبدأ فعالياتها في 15 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن فرق ألعاب قوى الأهلي تحت 12 و14عامًا، «ناشئين- ناشئات»، فازت بالمركز الأول في بطولة منطقة القاهرة، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ويقود جهاز «ألعاب قوى الأهلي»، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل على أبوبكر، المدير الإداري، ووائل عبدالعظيم ومحمد قطري وناصر عبدالمنعم ومصطفى عبدالنبي إداريين.

المصرى اليوم

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