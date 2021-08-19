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ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

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ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبط 8 مواطنين في جازان ومكة وعسير بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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