برئاسة المملكة.. اجتماع لفريق الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

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بدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة خبراء من ممثلي وزارات الإعلام بالدول العربية

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، التابع لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية تركي بن مرزوق العمري، ومشاركة خبراء من ممثلي وزارات الإعلام بالدول العربية وعدد من المؤسسات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.



وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فوزي الغويل في تصريح له: إن الاجتماع استعرض نتائج اجتماع اللجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، كما نوقش تقرير حول متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر في هذا الشأن.



وأضاف أن فريق الخبراء أُطلع على ما خلصت إليه لجنة الخبراء المصغرة والتي نصت على تكليف المملكة العربية السعودية بوضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.



وأشار إلى الاتفاق على تقديم الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل لاعتماده في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والمقرر عقده بالعراق في أكتوبر المقبل.



وأفاد الغويل بأن وجود المرصد والمنصة المدمجة سيسهل تنفيذ الأهداف والأنشطة التي تتضمنها خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج كونه آلية ووسيلة لتنفيذ ما ورد في الخطة، مبينًا أن الإطار العام للمرصد يتضمن كل ما يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية والتخطيط ورصد وتجميع كل ما يتعلق بتحقيق الهدف الأول للخطة وهو القضية الفلسطينية ودعمها على المستوى الدولي.



وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أن هذه الخطة تعمل على ثلاثة محاور أساسية هي القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات جمة خلال السنوات الماضية.



من جانبه أكد مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولي تركي بن مرزوق العمري، أن فريق الخبراء استعرض نتائج عمل اللجنة المصغرة، ووافق على التوصية الخاصة بتكليف المملكة العربية السعودية لوضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة كآلية تنفيذية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اقتراح جميع التفاصيل المالية والإدارية وآليات العمل والخطة الزمنية في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل، على أن تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي ومن ثم رفعه إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه المقبل بالعراق في أكتوبر المقبل.



وأشار العمري إلى الاتفاق على تسمية نقاط اتصال في كل وزارة إعلام بالدول العربية لتسريع عملية تنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، كما كُلف فريق من فلسطين واتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب ليتولى مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية، بما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة المدمجة في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل.