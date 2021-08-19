كسر ماسورة مياه بمنطقة نفق الفطيم في القاهرة الجديدة والمرور تكثف جهودها لتسيير الحركة

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تكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، جهودها لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة نتيجة كسر ماسورة مياه بمنطقة نفق الفطيم بالقاهرة الجديدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، نتيجة كسر ماسورة مياه بمنطقة نفق الفطيم بالقاهرة الجديدة بالطريق القادم من المعادي اتجاه السلام، الأمر الذي يؤثر على حركة المرور بمناطق الدائري ومخارج التجمع،

وأضافت أنه يتم التعامل وشفط تجمعات المياه لعودة المكان لطبيعته مرة أخرى.