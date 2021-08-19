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الباحة.. دورة إسعافات أولية لمنسوبي جمعية الأطفال لذوي الإعاقة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:22 مساءً
ميدانيًّا وافتراضيًّا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع انطلاق العام الدراسي في المحافظة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:22 مساءً
أسطورة التنس ديوكوفيتش يحتفى بالمعجزة إبراهيم حمدتو
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:16 مساءً
قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:10 مساءً
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أردوغان: جاهزون للوساطة بين إثيوبيا والسودان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 19 أغسطس 2021 02:52 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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