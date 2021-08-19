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«المحامين» تعقد محاضرة «قانون الضرائب» للأعضاء

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«المحامين» تعقد محاضرة «قانون الضرائب» للأعضاء «المحامين» تعقد محاضرة «قانون الضرائب» للأعضاء

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال ، تحت رعاية ‏ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام، وإسماعيل ‏طه، مقرر معهد المحاماة.

وتناول الدكتور سيد طه، رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة، الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة، وأنواعها والإجراءات العملية لها.

وأوضح «طه»: «إنه لابد أن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الأمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد بتخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرع من فروع القانون العام، متابعًا: «محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة».

وقال المحاضر، إن القانون الضريبي هو الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالاقتطاع الضريبي، ولابد للمحامي أن يعرف القواعد الضريبية، من باب أن الضرائب تطوله بصورة مباشرة من الضريبة على الدخل وبصورة غير مباشرة بضريبة القيمة المضافة.

وأكد رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، أن قواعد قانون الضرائب، تقع تحت مظلة القانون المالي لأنها تتعلق بالحصيلة المالية وتتعلق بالقانون الاداري الذي هو فرع من فروع القانون العام، متابعا أن محكمة النقض في أحد أحكامها القديمة أوضحت أن الضرائب لا تركن على رباط عقدي ولكنه أمر بالدفع وإلا بالحجز، شارحًا لتاريخ الضرائب في مصر موضحا أنه منذ عهد الفراعنة، واستمرت في عهد الاحتلالات مثل العصر الاغريقي واليوناني والروماني، حتى جاء المسلمون فتحوا مصر، وفرضوا ضرائب، ومنها الضريبة العقارية، ومنها ضريبة على محصول الأرض باعتبارها خاضعة على الولاية الإسلامية، وكان هناك ضريبة الفردة وغيرها من الضرائب التي فرضت.

المصرى اليوم

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