اليابان تمنح مصري وسام «الكنز المقدس» لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف (صور)

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في احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا، رئيس البعثة، نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس، من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذي الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، وذلك نظرًا لتفانيه على مدى 37 عامًا فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير الياباني بالدور الذي قام به «بيبرس» طوال فترة 37 عامًا عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالًا يُحتذى به.

من جانبه، وجّه «بيبرس» كلمة شكر إلى إميراطور اليابان وسفيرها، رئيس البعثة، على هذا التكريم المشرف، الذي كان له عظيم الأثر في نفسه، وامتد الشكر إلى كل السيدات والحضور.

وحضر حفل التكريم المميز كل أفراد عائلة «بيبرس» وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين ولفيف من أبناء الجالية المصرية في جنيف، منهم رئيس جمعية المصريين في سويسرا، محمود عبدالنبي فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية، هم فريد موسى وجمال حماد ونور نعمة الله ومحمد شعبان وأسامة صبري وسيد محيي وجمعة زيدان ومرسي الشيخ.

وفي ختام الحفل قدم أبناء الجالية المصرية في جنيف إلى «بيبرس» وأفراد عائلته خالص وأرق التهاني بهذه المناسبة السعيدة التي هي فخر لكل المصريين.

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف

اليابان تمنح مصري وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف