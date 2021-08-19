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هل توصل محمد صلاح لاتفاق لتجديد عقده مع ليفربول؟ الأمل يداعب جماهير الريدز

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هل توصل محمد صلاح لاتفاق لتجديد عقده مع ليفربول؟ الأمل يداعب جماهير الريدز هل توصل محمد صلاح لاتفاق لتجديد عقده مع ليفربول؟ الأمل يداعب جماهير الريدز

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داعب الأمل جماهير نادي ليفربول الإنجليزي في إمكانية تجديد الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز، لعقده مع النادي الإنجليزي، في الفترة المقبلة بعد الكثير من الشائعات والتوقعات باقتراب رحيله عن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.
ونشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح منذ يومين، عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للفرعون المصري في لقطة احتفالية بقميص نادي ليفربول، وبجوارها صورة آخرى لقميص الريدز، وكتب تعليقاً فوق الصورة The Wonrer أو الأعجوبة والمعجزة.
وتفاعلت جماهير ليفربول مع الصورة وربطت بينها وبين تمديد عقد اللاعب لعقده مع النادي خاصة في ظل الجدل في الفترة الماضية حول رحيل اللاعب، لاسيما بعد الموسم الماضي الذي خرج منه ليفربول بلا ألقاب.
وتفاعلت الجماهير مع الصورة حتى اليوم الخميس ورأى البعض أن هذه التويتة من رامي عباس دليل على أن اللاعب قد اقترب من تمديد عقده مع النادي.
وكتبت بعض الجماهير في التعليقات على تويتة وكيل اللاعب: محمد صلاح الملك، صلاح أفضل لاعب في العالم، الفرعون لن يرحل عن الأنفيلد .. إلى أخر هذه التعليقات المليئة بالأمل من جماهير الفريق الأحمر العريق.
كما ربط بعض المتفاعلين على شبكة تويتر بين التويتة وبين تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية حول اقتراب ليفربول من التوصل لاتفاق لتمديد عقد محمد صلاح.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية يونيو 2023، ويسعى مسؤولو النادي لتمديد عقده لمدة موسمين إضافيين مع حصول اللاعب على راتب أكبر مما يحصل عليه حالياً.
ويتقاضى محمد صلاح حالياً 220 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً وهو الأعلى بين لاعبي ليفربول، ويسعى مسؤولو النادي إلى إقناع اللاعب بالتجديد من خلال حصوله على 300 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، ليصبح بين أعلى اللاعبين أجراً في البريميرليج.

المصرى اليوم

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