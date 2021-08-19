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قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:10 مساءً
stc تمكن المستخدمين من الاستفادة من شبكتها الواسعة بالتعاون "التجوال المحلي"
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"تعليم بيشة" توضح أسباب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"زين" تغطي خدمة "التجوال المحلي" في عسير
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:08 مساءً
السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطوير مسرح قصر الثقافة استعدادًا لافتتاحه
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
أمن مطار الغردقة بضبط راكبين أجنبيين قبل سفرهما بأعيرة نارية فارغة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
منتدى المستقبل يناقش مكان مشبوه للشاعر محمد الكفراوي
-
الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار
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الأحد 29 أغسطس 2021 05:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
كانت تتسوق لتجد نفسها بمواجهة ثعبان في متجر.. كيف تصرفت هذه المرأة؟
فيديو
cnn arabic
الخميس 19 أغسطس 2021 02:45 مساءً
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