عزت أبوزيد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهورياً بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن سلام رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠٢١

و المستشار عزت أبوزيد من مواليد ١ / ٩ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام١٩٧٤.

وقد التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.

كما عمل بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني،

ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص،

حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.