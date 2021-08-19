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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خدمية وتنموية في 3 محافظات

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خدمية وتنموية في 3 محافظات رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خدمية وتنموية في 3 محافظات

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الخميس، مع اللواء أحمد على العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد رئيس الوزراء أهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا الإسراع بخطى التنمية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام.

وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد العزازي موقف تنفيذ عدد من محاور الطرق الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، وغيرها بمحافظة مطروح، والتي ستسهم في تيسير الحركة المرورية، وتوفير الوقت والطاقة، والتخفيف على المواطنين.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، سواء في محافظة الإسكندرية، أو البحيرة، ومنها ما يخدم أهالينا سكان المناطق العشوائية، وكذا مختلف شرائح الدخل، حيث تم التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية بالمحافظتين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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