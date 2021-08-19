بنك ناصر يطلق مبادرة «داعم» لتمويل السيارات المستخدمة في النقل الجماعي (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إنه تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وسياسة الدولة القائمة على الاستثمار في البشر وخاصة الشباب كونهم الثروة الاساسية لمسيرة التنمية المستدامة استحدث بنك ناصر العديد من البرامج الإتمانية التي تركز على تمكين الشباب وتعزز من مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر لذلك اطلق البنك مبادرة تحت شعار «داعم» لتمويل السيارات المستخدمة في خدمات النقل الجماعي والتشاركي من خلال التطبيقات الالكترونية بالتعاون مع شركة كريم للنقل التشاركي.

وأضافت «القباج» في تصريحات صحفية، الخيمس، أن ظاهرة النقل التشاركي لاقت انتشارا واسع النطاق خلال السنوات القليلة الماضية موضحة ان اطلاق برنامج «داعم» يهدف إلى تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة، في إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية ونظرا للمسؤلية المجتمعية للبنك وحرصا على دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي فقد قررت إدارة البنك اعفاء عملاء المشروع من المصروفات الادارية كما تقرر اتاحة التمويل لذوي الاعاقة والتي تسمح اعاقتهم بقيادة السيارات وذلك لتشجيعهم على العمل والاندماج المجتمعي لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي وحياة كريمة تحقق العدالة الاجتماعية لهم.

وفي ذات السياق، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن مبادرة «داعم» تأتي في ضوء الدور المجتمعى الذي يقوم به البنك في الاهتمام بالتنمیة البشریة والمشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحویل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة بالإضافة إلى الإسهام في حل مشكلة المرور والزحام، وكذلك تخفيض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود، وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالى، بالوصول بخدمات البنك إلى كل فئات المجتمع، مؤكدًا أن البنك سيقوم بدور تمويلى لشراء سيارات ميكروباص وملاكي ودراجات نارية مع ضمان التشغيل بشركة كريم للنقل التشاركي، وسيتم البدء في تمويل 50 سيارة في المرحلة الأولى بـ20 مليون جنيه.

وعن شروط التمويل، أوضح عشماوي انه يشترط للحصول على التمويل ألا يقل سن العميل عن 21 سنة، وحتي 60 عامًا ويتوجه العميل إلى البنك بعد إتمام التعاقد مع شركة كريم لتقديم خطاب الترشيح وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال مرافق حديث يفيد محل إقامتة ويتم التقسيط 5 سنوات بعائد مميز 6.7% ويتم حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

الجدير بالذكر أنه في إطار حرص البنك على استحداث برامج تمويلية تهدف إلى التوظيف سبق وقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة سويفل لتمويل شراء سيارات نقل ركاب لعدد 50 سيارة ميكروباص في المرحلة الاولى بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل على خمس سنوات وشركة سويفل هي أول شركة في الشرق الأوسط تُدرج في بورصة «ناسداك» بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي.