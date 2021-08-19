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وادي دجلة يشعل الهبوط بقرار منتظر من المحكمة الرياضية

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وادي دجلة يشعل الهبوط بقرار منتظر من المحكمة الرياضية وادي دجلة يشعل الهبوط بقرار منتظر من المحكمة الرياضية

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يترقب مسئولو نادي وادي دجلة قرار المحكمة الدولية الرياضية بخصوص حصوله على النقاط الثلاثة في مباراته أمام طلائع الجيش والتي حسمها الأخير بهدف دون مقابل في مايو الماضي بمنافسات الدوري الممتاز.

وقام دجلة بتقديم شكوى للمحكمة الدولية الرياضية بعد تجاهل اتحاد الكرة خطابه بشأن احتسابه فائزاً أمام طلائع الجيش بعد اشراك الفريق المنافس للاعب تم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأفادت أنباء إلى أن المحكمة الرياضية بصدد اصدار قرار بمنح دجلة النقاط الثلاثة على حساب طلائع الجيش ومن ثم إشعال منطقة الهبوط.

وفي حالة منح وادي دجلة النقاط الثلاثة سيرتفع رصيده للنقطة 28 ويبتعد عن المركز الأخير للدوري قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ومن جانبه قال الاعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه بتويتر:" وادي دجلة اشتكي للمحكمة الرياضية الدولية نادي طلائع الجيش بعد مشاركة لاعب الطلائع في مباراة دجلة و الطلائع و هي غير قانونية علي حسب شكوي دجلة بسبب حصول اللاعب علي انذار سابق يمنعه من المشاركة في المباراة ، المحكمة الرياضية بعتت لاتحاد الكرة خطاب تساله عن الواقعه و مدي صحتها و بنسبة كبيرة سيتم الحكم لصالح دجلة و الفوز ب ال ٣ نقاط و الصراع علي الهبوط يشتعل".

المصرى اليوم

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